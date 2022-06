A FURNOR, empresa fundada em 1982, dedica-se ao fabrico e acabamento de componentes e peças metálicas, que podem ser incorporadas nas suas linhas de acessórios de casa de banho, nas suas linhas e iluminação decorativa e certificada ou com possibilidade de serem fabricados à medida das necessidades específicas dos seus clientes.

A FURNOR aposta em duas marcas próprias:

- Pure Bath com as suas linhas de acessórios de banho de gama alta;

- Pure Light que exibe as soluções de iluminação decorativa e certificada (IP44).

A empresa dispõe de uma equipa dinâmica e criativa, com profundo know how nas áreas em que atua. A sua disponibilidade, abertura e recetividade às recomendações e sugestões dos seus clientes, constituem os alicerces que a impulsionam na inovação das suas linhas de produtos, que se distinguem pela qualidade, design e tecnologia intrínsecos.