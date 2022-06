Spherical Fotografia de Imobiliário & Negócios

Somos uma equipa de fotógrafos certificados pela Google Street View. A nossa experiência e know-how, adquiridos ao longo de anos no mercado, reflectem-se na escolha de cada imagem, no trajecto de cada Tour Virtual e na captação de cada frame de video, potenciando cada um destes recursos para que, em última instância, sejam o mais eficaz no propósito para que foram criados.

André

A formação em Arquitectura dotou o seu olhar de forma a escolher a perspectiva certa, evidenciando o melhor que há pra ver.





Maria

A sua paixão por fotografia já a levou a viajar de Cessna pelos céus de Portugal, aventura essa registada num livro.





Juntos criaram a Spherical, empresa de fotografia com o objectivo principal de fotografar imóveis e negócios.