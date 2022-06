HIDRO LAZER SA. é uma empresa fundada em 2008, proveniente de uma empresa portuguesa já com mais de 20 anos no ramo da Construção Civil.Dedicada a ESPAÇOS AQUÁTICOS, ESPAÇOS VERDES, ZONAS DE RECREIO E LAZER.Equipa com profissionais empenhados e dedicados com o objectivo final de obter a sua satisfação máxima.Inúmeras obras efectuadas, propomos-lhe soluções capazes de tornar os seus projetos e sonhos em realidade.

Sendo uma piscina um bem valioso que requer conhecimento e experiência, deixe a sua construção nas mãos de profissionais competentes. Venha visitar-nos, temos a solução ideal para a sua piscina. Contacte-nos.