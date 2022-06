Somos uma Agência de Mediação Imobiliária de Ovar, constituída em 2015.Já demos provas no Mercado Imobiliário de Ovar e expandimos recentemente para Santa Maria da Feira.Em constante evolução, aliamo-nos às novas tecnologias, apostamos na formação qualificada e na qualidade de serviço, tendo sempre em conta a dignificação da atividade de Mediação Imobiliária.Possuímos parcerias e protocolos com diversas entidades e trabalhamos a par com profissionais qualificados em diversas áreas.A qualidade e proximidade na relação com o cliente, a inovação contínua e o espírito de uma equipa unida, são a nossa imagem de marca que nos tem levado a bom porto.