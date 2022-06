Criada em 1976, na cidade de Vila Nova de Gaia (Porto), Portugal, a Sirgaria Castro preserva técnicas ancestrais na confeção dos seus trabalhos, aliando-as às mais recentes tecnologias, aos novos materiais e às exigências estéticas cada vez mais apuradas do cliente. O seu saber-fazer permite responder com eficácia a desafios novos que o design contemporâneo demanda, dele nascendo peças únicas, exclusivas e nobres. A Sirgaria Castro, contribuindo para a criação de produtos personalizados e de elevado interesse decorativo, orgulha-se de contribuir para o conforto do dia a dia familiar, bem como de estar presente em diversos espaços públicos, desde hotéis a palácios, passando por embaixadas, quer nacionais – Teatro da Trindade, Palácio de Seteais, The Yeatman Hotel, Hotel Intercontinental, Palácio da Bolsa, Vidago Palace, Teatro S. João – quer internacionais – The Church Palace Resort, em Itália –, entre muitos outros.

A sua missão é criar produtos personalizados à medida dos desejos e das ideias do cliente, respondendo às suas expectativas e às suas exigências. A melhoria contínua dos processos são o garante da credibilidade do produto da Sirgaria Castro.

Created in 1976, in the city of Vila Nova de Gaia (Porto), Portugal, Sirgaria Castro preserves ancestral techniques in the confection of its works, combining them with the latest technologies, new materials and aesthetics demands of the client. Its know-how enables us to respond effectively to the new challenges that contemporary design demands, creating unique, exclusive and noble pieces. Sirgaria Castro, focusing on the creation of personalized products with a high decorative interest, is proud of contributing to the comfort of everyday family life, as well as being present in various national public spaces, from hotels to palaces and embassies – Teatro da Trindade, Palácio de Seteais, The Yeatman Hotel, Intercontinental Hotel, Vidago Palace, Teatro S. João – international – The Church Palace Resort in Italy – among many others.

Its mission is to create customized products tailored to the wishes and ideas of the clients, responding to their expectations and requirements. The continuous improvement of processes is the credibility assurance of Sirgaria Castro’s product.