A Oaken é uma empresa conceituada no Fabrico de Mobiliário por medida, especializando-se nos últimos anos no fabrico de Cozinhas, Quartos, Salas e Carpintaria de interior. Com o objetivo de garantir precisão, rigor e qualidade dos nossos produtos, procedemos à modernização das nossas instalações e um forte investimento em tecnologia avançada no fabrico do nosso mobiliário, desde o desenho até ao produto final. Desenvolvemos de forma gratuita projetos 3d específicos para cada cliente, associando um Design único e as melhores soluções técnicas, tendo em conta o espaço disponível e o que o cliente pretende. A satisfação dos nossos clientes é a nossa prioridade, pois só dessa forma conseguimos manter a confiança dos mesmos.Praticamos um trabalho de excelência e tornamos reais os seus sonhos.