A MIMAR Interiores dispõe de uma equipa criativa que vai além das tendências do momento, com um característico cunho de ousadia, elegância e bom gosto.Tem como principal objectivo criar PROJETOS com soluções adaptadas ao quotidiano de cada cliente sempre com o foco nas suas necessidades. Com o recurso a imagens 3D explora cores, texturas, formas e materiais culminando em ambientes harmoniosos e acolhedores.