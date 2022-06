MASD – Madeira & Sequeira Dias Arquitectos é o resultado do desejo maior de dois colegas em estabelecer uma parceria profissional. Em 2017, Diogo Madeira e Rodrigo Sequeira Dias Filipe juntam-se, assim, no sentido de responder à crescente procura de serviços de arquitetura. Com sede em Ponta Delgada – Açores, e escritórios em Faro e Lisboa, a empresa presta serviços nas áreas de consultoria, arquitetura, reabilitação e interiores.