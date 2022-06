Temos como actividade principal a empreitada geral de construção civil, reabilitação e projectos chave-na-mão. Asseguramos ainda o estudo de projectos, engenharia, arquitectura, coordenação de obra e fiscalização.

Trabalhamos com o objectivo de garantir a qualidade do trabalho e a satisfação do cliente. Só atingimos o nosso objectivo, cumprindo os valores que consideramos estruturantes: Excelência, honestidade, compromisso e disponibilidade.