FUTURARQ.
CRIAR COM IDENTIDADE…
É O LEMA DO ATELIER DE ARQUITECTURA SEDIADO EM AZEITÃO.
FUTURARQ. TEM COMO FOCO A CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE SONHOS, PRETENSÕES E FUNCIONALIDADES.
DESDE A FASE INICIAL DE PROJECTO ATÉ À FASE DE OBRA, É FEITO TODO O ACOMPANHAMENTO NO DECORRER DA MESMA A NÍVEL DE ESCLARECIMENTOS, DIRECÇÃO E FISCALIZAÇÃO.
O PROCESSO CRIATIVO E TODO O SEU DESENVOLVIMENTO É EFETUADO DE ACORDO COM A PRETENSÃO DO CLIENTE, COM O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, COM O FOCO DA CRIAÇÃO E DA IDENTIDADE DE SER ÚNICO.
PARALELAMENTE, É REALIZADO TODO O TRABALHO DE ENGENHARIA, SUSTENTABILIDADE E COORDENAÇÃO DE PROJETO.
CONSULTORIA DE ESPAÇOS, ALTERAÇÕES E REABILITAÇÃO SÃO OUTRAS VERTENTES REALIZADAS POR FUTURARQ. ASSIM COMO, LOTEAMENTOS DE PARCELAS DE TERRENO E URBANISMO.
TRANSFORMAR UMA VISÃO, UM SONHO, UM OBJECTIVO, UMA REALIDADE…
AINDA ACHA QUE NÃO PRECISA DE UM ARQUITECTO?
FUTURARQ.
UMA ARTE AO SEU DISPOR…
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