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    FUTURARQ.

    ​CRIAR COM IDENTIDADE…

    É O LEMA DO ATELIER DE ARQUITECTURA SEDIADO EM AZEITÃO.

    FUTURARQ. TEM COMO FOCO A CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE SONHOS, PRETENSÕES E FUNCIONALIDADES.

    DESDE A FASE INICIAL DE PROJECTO ATÉ À FASE DE OBRA, É FEITO TODO O ACOMPANHAMENTO NO DECORRER DA MESMA A NÍVEL DE ESCLARECIMENTOS, DIRECÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

    O PROCESSO CRIATIVO E TODO O SEU DESENVOLVIMENTO É EFETUADO DE ACORDO COM A PRETENSÃO DO CLIENTE, COM O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, COM O FOCO DA CRIAÇÃO E DA IDENTIDADE DE SER ÚNICO.

    PARALELAMENTE, É REALIZADO TODO O TRABALHO DE ENGENHARIA, SUSTENTABILIDADE E COORDENAÇÃO DE PROJETO.

    CONSULTORIA DE ESPAÇOS, ALTERAÇÕES E REABILITAÇÃO SÃO OUTRAS VERTENTES REALIZADAS POR FUTURARQ. ASSIM COMO, LOTEAMENTOS DE PARCELAS DE TERRENO E URBANISMO.

    TRANSFORMAR UMA VISÃO, UM SONHO, UM OBJECTIVO, UMA REALIDADE…

    AINDA ACHA QUE NÃO PRECISA DE UM ARQUITECTO?


    FUTURARQ.

    UMA ARTE AO SEU DISPOR…

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    Rua São Gonçalo , nº 502, Lj. 1
    2925-247 Azeitão
    Portugal
    +351-965017038 www.futurarq.weebly.com

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    Paulo André
    Excelentes profissionais.
    há 11 meses
    Paulo André
    Excelentes profissionais.
    há mais de 1 ano
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