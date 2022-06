FUTURARQ.

​CRIAR COM IDENTIDADE…

É O LEMA DO ATELIER DE ARQUITECTURA SEDIADO EM AZEITÃO.

FUTURARQ. TEM COMO FOCO A CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE SONHOS, PRETENSÕES E FUNCIONALIDADES.

DESDE A FASE INICIAL DE PROJECTO ATÉ À FASE DE OBRA, É FEITO TODO O ACOMPANHAMENTO NO DECORRER DA MESMA A NÍVEL DE ESCLARECIMENTOS, DIRECÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

O PROCESSO CRIATIVO E TODO O SEU DESENVOLVIMENTO É EFETUADO DE ACORDO COM A PRETENSÃO DO CLIENTE, COM O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, COM O FOCO DA CRIAÇÃO E DA IDENTIDADE DE SER ÚNICO.

PARALELAMENTE, É REALIZADO TODO O TRABALHO DE ENGENHARIA, SUSTENTABILIDADE E COORDENAÇÃO DE PROJETO.

CONSULTORIA DE ESPAÇOS, ALTERAÇÕES E REABILITAÇÃO SÃO OUTRAS VERTENTES REALIZADAS POR FUTURARQ. ASSIM COMO, LOTEAMENTOS DE PARCELAS DE TERRENO E URBANISMO.

TRANSFORMAR UMA VISÃO, UM SONHO, UM OBJECTIVO, UMA REALIDADE…

AINDA ACHA QUE NÃO PRECISA DE UM ARQUITECTO?





FUTURARQ.

UMA ARTE AO SEU DISPOR…