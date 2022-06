Somos uma empresa que actua no sector imobiliário, onde fazemos a gestão da nossa própria carteira de activos e colocamos os nossos conhecimentos ao dispor dos clientes, através de serviços de gestão de património, gestão de projectos, procurement e apresentação de oportunidades de investimento.

Our company operates in the real estate sector, holding and managing the assets of our own portfolio and providing our business partners all our knowledge through services of property management, project management, procurement and investment opportunities presentation.