A Escamóvel dedica-se à concepção, construção e montagem de escadas interiores.

Atendendo aos mais rigorosos padrões de qualidade, tendências de mercado e de acordo com as necessidades do público mais exigente, procuramos criar produtos de grande distinção e com os mais elevados padrões de qualidade e estética.

Correspondendo às actuais exigências do mercado, a Escamóvel apresenta a nova gama de escadas, conciliando as madeiras com o aço inox, vidros, Corian, dando um aspecto de modernidade e bom gosto.

Com uma grande funcionalidade e versatilidade, as nossas escadas enquadram-se perfeitamente na arquitectura mais rústica ou contemporânea, de uma habitação ou área comercial, adaptando-se a qualquer espaço, por mais reduzido que este seja. Permitindo uma rápida e fácil montagem, as escadas são colocadas por profissionais da Escamóvel, no local à sua escolha e conforme o seu desejo.