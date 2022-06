A Empresa Luís Lemos Falcão, Unipessoal, Lda. - arq15128, liderada pelo Arquitecto Luís Manuel lemos Falcão, licenciado em Arquitectura – recuperação urbana e arquitectónica e Certificado de formação profissional em Requalificação urbanística e valorização ambiental.

Competências na elaboração de estudos, projectos, planos e actividades de consultadoria, gestão e direcção de obras, coordenação e avaliação, reportadas ao domínio da arquitectura, o qual abrange a edificação, urbanismo, a concepção e desenho do quadro especial da vida da população, visando a harmoniosa das actividades humanas no território, a valorização do património construído e do ambiente, Exercer função de coordenador de projecto (até á classe IV); Exercer função de director de obra e fiscalização de obra; Elaborar estudos de comportamento térmico; Preencher as fichas de segurança e projectos de segurança contra risco de incêndios em edifícios; Elaboração de projectos de arranjos exteriores;