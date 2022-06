A BelleVille Imobiliária foi fundada em 1996, tendo celebrado em Maio de 2018, vinte e dois anos de existência no mercado imobiliário. Atualmente a sua estrutura é 100% de cariz familiar, o que a torna especial e diferenciadora de muitas das empresas do setor.A Belleville pratica a mediação imobiliária - compra, venda e arrendamento de imóveis - e um leque variado de outros serviços - gestão património, reparações domésticas, certificado energético, arquitetura e construção, design e decoração - representado pela SOS BelleVille . Todos os serviços prestados, estão associados a elevados padrões de ética, rigor e seriedade. Sabemos que um verdadeiro projeto só é sustentável no tempo se alicerçado em bases sólidas, construídas e baseadas numa relação de confiança com os seus clientes e parceiros de negócios. E porque são estes a nossa melhor publicidade, primamos por oferecer sempre o melhor serviço, nas diversas etapas da relação estabelecida com os mesmos. Cada cliente é especial e faze-lo sentir-se único é o nosso principal objetivo.Queremos realizar sonhos e criar sorrisos...