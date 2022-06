A SL atualmente sedeada em Almada, foi fundada no ano de 2000 pelas arquitectas paisagistas Catarina Patrão e Paula Simões, cuja actividade regular no âmbito do projecto de arquitectura paisagista, num processo pontual de co-autoria, já se vinha a esboçar desde 1998. A SL expande-se, para Lisboa, em finais de 2008.

Como princípio base de concepção / alicerce do seu trabalho, a SL fundamenta-se no princípio defendido por Francisco Caldeira Cabral: "Arquitectura Paisagista, é a Arte de Ordenar o ESPAÇO EXTERIOR em relação ao Homem”.

A Arquitectura Paisagista tem sido estudada e produzida pelo atelier em diversos projectos e estudo focando diversas áreas: projecto, projecto e planeamento urbano, ordenamento da paisagem, avaliação de impacte ambiental, coordenação e fiscalização de obra.

Com actividade predominantemente em território nacional , a internacionalização surge no âmbito de alguns trabalhos esporádicos para Angola (2007) e com a participação no concurso internacional para o Parque Urbano de Valdebebas, em Madrid (2009).

Colaboração com outros ateliers na complementaridade da arquitectura paisagista ou na constituição de equipa com outras formações tendo a vista a constituição de um corpo multidisciplinar.

A atribuição de vários prémios e a participação em diversos concursos e exposições tem distinguido a participação da SL a nível nacional e internacional.

A Sítio e Lugar, Lda rege-se pela procura de um desenho de paisagem que respeite todo o sitio, moldando-o, transformando-o e, assim, participando na construção de um lugar .