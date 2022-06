A PREDIAVE Lda. é uma empresa de construção, com uma equipa de técnicos que possuem uma elevada experiência em todo o tipo de obras (Residenciais, Comerciais e Industriais) primando pela qualidade em todos os trabalhos que desempenha, prezando o rigor, a responsabilidade e o profissionalismo. A Prediave – Construções Lda. é uma empresa de construção com uma equipa de técnicos que possuem uma elevada experiência em todo o tipo de obras (Residenciais, Comerciais e Industriais), primando pela qualidade em todos os trabalhos que desempenha, prezando o rigor, a responsabilidade e o profissionalismo. Mais recentemente a Prediave – Construções Lda. especializou-se na área de remoção de fibrocimento que contenha amianto, contando com técnicos especializados e certificados para a remoção de amianto e técnicos certificados para desenvolver todos os procedimentos necessários para instruir os processos de aprovação pelas entidades oficiais (ACT).