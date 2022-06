Atelier de arquitectura sediado no Porto que tem desenvolvido obra no campo da habitação, espaços comerciais e de serviços e design de produto.

Diana Vieira da Silva (1985, Porto, Portugal) realiza os seus estudos em Arquitectura na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP). Iniciou a sua actividade profissional em arquitectura em 2008 no escritório Serôdio, Furtado & Associados, Arquitectos e, simultaneamente, realiza projectos de arquitectura de forma independente, colaborando com outros arquitectos e/ou formando equipas multidisciplinares. Desde 2011 possui escritório no Porto.