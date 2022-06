A Resumo Saliente, Lda, tem como actividade principal a empreitada geral de CONSTRUÇÃO CIVIL, a REABILITAÇÃO, a REMODELAÇÃO e a MANUTENÇÃO.

Os nossos principais objectivos enquanto empresa são garantir a Qualidade do trabalho e a Satisfação do cliente, pelo que nos regemos pela Excelência, Paixão, Honestidade, Compromisso e Disponibilidade, valores estruturantes que consideramos essenciais no cumprimento destes mesmos objectivos.

Embora seja uma empresa recente, a Resumo Saliente assenta na larga experiência profissional dos seus colaboradores, ligados à construção civil há mais de 30 anos, tendo participado na construção de pequenas e grandes obras em Portugal e no estrangeiro, o que garante os elevados níveis de competência, profissionalismo e qualidade no trabalho desenvolvido pela empresa.

A Resumo Saliente garante aos seus Clientes:

- Execução da obra com o máximo rigor e qualidade;

- Cumprimento dos prazos de obra;

- Cumprimento rigoroso do orçamento inicial;

- Acompanhamento da obra efectuado por especialistas.





PROFISSIONALISMO Conscientes da importância de cada investimento, quantificamos, orçamentamos e planeamos as soluções que propomos, procurando oferecer métodos e técnicas de trabalho que melhor se adequem a cada projecto, sempre com o melhor preço para o melhor serviço.

CONFIANÇA Totalmente orientados e focalizados na satisfação do cliente, através de um atendimento honesto, integro, transparente e personalizado.

QUALIDADE Trabalhamos continuamente com empenho e dedicação para garantir aos nossos clientes a máxima qualidade no trabalho realizado.

EXPERIÊNCIA Disponibilizamos para isso o nosso Quadro Técnico, que estuda as soluções técnicas mais favoráveis e adequadas ao âmbito das suas empreitadas e, seja qual for o tipo de obra – Construção, Remodelação, Reabilitação ou Manutenção.