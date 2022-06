Tsuri Studio nasceu como resultado de uma enorme paixão por papel e luz. O projecto elogia o papel trabalhando as suas formas tradicionais, indo para além do origami convencional, abrindo-se a outras técnicas e materiais. Tsuri Studio desenha e cria candeeiros feitos à mão com papel e materiais cuidadosamente selecionados. Cada candeeiro é uma peça única e autêntica desenhada de forma a integrar a excelência do design com a sustentabilidade.

Para além dos vários candeeiros criados e disponíveis em catálogo, o atelier trabalha em projectos específicos e concebe produtos à medida que vão desde o desenho de luz à concepção dos candeeiros.