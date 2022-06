O meu nome é Diana FLORINDO e sou consultor imobiliário independente da iad Portugal. A minha principal zona de trabalho é Ericeira, área que conheço muito bem e na qual me sinto perfeitamente à vontade.

Quer comprar ou arrendar um imóvel e ainda não encontrou o que procura? Terei todo o prazer em acompanhá-lo numa visita. Estou totalmente disponível para o ajudar nesta fase tão importante da sua vida.





Se tenciona vender a sua casa, posso igualmente ajudá-lo, dando-lhe uma estimativa de valor e divulgando o seu imóvel em mais de 200 portais imobiliários em todo o mundo de forma gratuita.

A iad é uma agência imobiliária digital. Não tem lojas, o que me permite ir ao seu encontro e prestar-lhe o melhor serviço onde quer que esteja, com base no profissionalismo e na transparência. Enquanto consultor imobiliário independente, tenho autonomia para gerir os meus horários e para negociar consigo a minha comissão, garantindo-lhe um acompanhamento personalizado em todas as etapas do processo e um serviço de qualidade ao melhor preço.





Contacte-me!

Porquê escolher um consultor imobiliário iad?Escolha um consultor iad e beneficie do apoio da maior rede de consultores imobiliários independentes em Portugal.





Criada em França em 2008, a iad nasce de um modelo inovador que vem romper com o conceito tradicional de agência imobiliária, promovendo uma relação de proximidade entre o consultor e o cliente. O sucesso do grupo iad reflete-se em milhares de consultores, imóveis online e negócios concretizados.