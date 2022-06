Há mais de 10 anos que desenvolvemos a nossa actividade na reabilitação de edifícios e apartamentos.

A empresa caracteriza-se por um apoio ao cliente muito activo e empenhado nos trabalhos que executa, seja ao nível do acompanhamento de obra, seja no tratamento de toda a documentação necessária relacionada com as diferentes entidades fiscalizadoras, o que pensamos ser uma importante mais-valia para os nossos clientes.

A Suprema Magia Construção Civil, Lda está instalada em Lisboa, onde tem o seu escritório e armazéns, os quais disponibiliza gratuitamente aos clientes, caso necessitem, para armazenamento dos seus equipamentos e mobiliário durante o período em que decorram as suas obras.