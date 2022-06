A CR PRO tem como objetivo resolver os problemas de construção das habitações, dando o seu contributo para a melhoria da qualidade das mesmas, seja através de uma simples remodelação ou através de uma reparação mais profunda. Orgulhamo-nos de ter na nossa equipa, colaboradores com formação específica na área, com mais de 20 anos de experiência, permitindo-nos encarar estas áreas da reparação, reabilitação e remodelação de uma forma muito profissional e com soluções técnicas adequadas para cada caso específico.

A razão para escolher a CR PRO resume-se a duas palavras: Confiança e Competência.

Peça-nos um orçamento sem qualquer compromisso!