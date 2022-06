A Pedro Nogueira Gonçalves Construções é uma empresa sediada em Fafe, Braga, Portugal. Está inserida na área da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas, Infraestruturas, Energias, Reabilitação Energética, e Soluções Sustentáveis para construção

É uma empresa de cariz familiar, constituída em 2008 por pai e filho que, desta forma, deram continuidade a um negócio de família com mais de 25 anos.

O objetivo era formar uma empresa que se tornasse uma referência no setor, no mercado regional, e que, de forma consistente, alcançasse o sucesso e o crescimento, alicerçados na satisfação dos seus clientes. Um caminho que permitiu o desenvolvimento e qualificação de todos os recursos humanos que acompanham o dia-a-dia da empresa, sendo atualmente o testemunho vivo de uma empresa competitiva e em expansão. O primado da dedicação e do profissionalismo continuam bem presentes, sustentando a vontade de abraçar novos desafios, seguindo a matriz do sucesso.