No ano 2010, nasceu a Carpintaria Senhora da Paz, seu nome originado do nome do monte -local da sua primeira sede. Empresa que actua no mercado de arquitectura, construção, imobiliário e mobiliário, com o conhecimento profundo dos materiais e as técnicas de produção dão a garantia de elevada qualidade.Criado por um carpinteiro habituado a trabalhar no sector, dedica-se a carpintaria de limpos e mobiliário e especializou-se em reabilitação urbana sendo já uma referência num mercado especifico com uma taxa de crescimento muito considerável.O Mood da marca é baseado na carpintaria para empresas de gestão de empreendimentos e arquitectura cujo objectivo é transmitir nos espaços que nos acolhem elegância e requinte aliado na qualidade, em todos os detalhes de execução. A Carpintaria Senhora da Paz trabalha com estúdios de arquitectura e gestão imobiliária já com uma impressionante lista de clientes e portefólio de obras premiadas.Ao longo destes 8 anos, a Carpintaria Senhora da Paz, traçou seus objectivos, sendo reconhecida por um trabalho pautado pela qualidade baseada em três pilares, dos quais emerge: Rigor; Pormenor; Atitude."Sózinhos podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer muito " (Hellen Keller)