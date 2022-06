Ricardo Azevedo nasceu a 12 de Janeiro de 1975, em Vila Nova de Gaia, licenciou-se em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Em 1997 recebe o prémio Pedro Branco, atribuído ao melhor aluno classificado no 3º ano do curso de Arquitectura da FAUP. De 1997 a 1999 trabalhou com o arquitecto Francisco Barata Fernandes. Em 2000, recebe um prémio promovido pelo Rotary Club do Porto Douro, atribuído ao aluno melhor classificado do curso de Arquitectura da FAUP. No mesmo ano, recebe também um prémio da Fundação Engenheiro António de Almeida, prémio de mérito Dr. Aguiar Branco, atribuído aos licenciados com a classificação mais alta, sempre igual ou superior a 16 valores. De Janeiro de 2001 a Novembro de 2002 trabalhou na Câmara Municipal de Santo Tirso no Departamento de Estudos e Projectos. Desde 2001, Ricardo Azevedo lecciona na Escola Superior Artística do Porto (ESAP), no Curso Superior de Arquitectura.