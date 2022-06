wn studio é um estúdio de arquitectura e consultoria que opera em várias áreas da arquitectura, seja da construção nova à reabilitação nas diversas escalas urbanas, ou na consultoria para aquisição de imoveis e apoio no desenvolvimento de estrategias de investimento.

wn studio tem como objectivo a criação de projectos únicos que privilegiam a relação do objecto com o lugar bem como do utente com o lugar.