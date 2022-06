A LoSartori é uma marca portuguesa de mobiliário. Desde cedo propôs-se, através da arte da carpintaria, cimentar a sua posição e o seu conceito no mercado de luxo ao conceber uma marca completamente inovadora.

Muito mais do que criar peças de mobiliário, a LoSartori define tendências, representa um estilo de vida e constitui o espelho da sociedade moderna. A marca transmite elegância e contemporaneidade. Confere o requinte e a sofisticação na redefinição de espaços. Desenvolve verdadeiras sinfonias em cada peça e torna cada detalhe exclusivo.

Acreditando que chegou a altura de transformar o mercado do mobiliário, a LoSartori estimula o espírito nobre e moderno.

---------------

LoSartori is a Portuguese furniture brand. From the early days, it was proposed, through the art of carpentry, to cement its position and concept in the luxury market by designing an innovative brand.

Much more than creating pieces of furniture, LoSartori sets trends, represents a lifestyle and is the mirror of modern society. The brand conveys elegance and contemporaneity. It gives refinement and sophistication in the redefinition of spaces. It develops true symphonies and makes every detail unique.

Believing that the time has come to transform the furniture market, LoSartori encourages the noble and modern spirit.