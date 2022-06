A história da Platea - Mobiliário e decoração, Lda, pode ser contada através dos valores que nos orientaram ao longo dos anos e que continuam a guiar-nos.Uma paixão genuína pelo design, a busca contínua pela excelência, o cuidado rigoroso pelos detalhes, a atenção constante prestada à qualidade e ao compromisso de atender as necessidades dos clientes.Somos uma empresa vocacionada e experiente no trabalho por medida, quer sejam alterações às nossas próprias linhas ou no desenvolvimento de um novo produto.Fundada em 1974, por António Fernando Leal Ribeiro e Fernanda Martins Moreira, com a designação “Móveis Ribeiro”, dedicavam-se em exclusivo ao fabrico e venda de mobiliário, em 2 espaços ambos em Frazão – Paços de Ferreira. Com a credibilidade conseguida e a procura incessante dos serviços prestados perceberam que a expansão seria o único caminho a seguir uma vez criado este legado de peso.

A criação de uma nova designação comercial e de instalações, que ocorre no ano 2000, é a confirmação de um virar de página e de uma nova era para a Platea, agora com uma loja situada numa das principais vias de acesso à cidade de Paços de Ferreira “Capital do móvel”.A PlateaHome é a plataforma para vendas online: esta loja virtual garante a nossa qualidade nos produtos e no nosso atendimento.

Vendemos para o mercado nacional e internacional com presença frequente em países como França, Suíça, Espanha, Luxemburgo, Angola e Moçambique, entre outros.Temos ao seu dispor uma vasta gama de mobiliário direto da Capital do Móvel para a sua casa.

Estamos à sua disposição para qualquer dúvida ou questão. Queremos a sua satisfação!