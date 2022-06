Empresa estabelecida em Portugal que comercializa tapetes brasileiros, feitos à medida cor e desenho desejados.

São feitos em pele natural de bovinos, impermeabilizados e tratados contra fungos, ácaros e bactérias. Nossa pele é um subproduto de animais abatidos para o corte, assim como delas são feitos estofos, forrações, bolsas, calçados, cintos e etc. Desta forma estamos totalmente certificados e ecologicamente aprovados.

As formas são desenhos geométricos podendo, também, ser desenvolvido um desenho customizado, de acordo com o desejo do cliente.