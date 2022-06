A WIKIT surgiu em 2016, no entanto conta com décadas de experiência no fabrico de cozinhas, roupeiros e carpintaria em geral. Do projeto 3D à montagem, pode contar com uma equipa de profissionais experientes, com ideias inovadoras e dinâmicas. Dispomos das mais variadas soluções, do mais tradicional ao mais moderno, à medida do seu orçamento e adequado ao seu espaço, sempre a pensar na satisfação dos nossos clientes.

Cozinha Nova? Não complique, fale com a WIKIT!

Contacte-nos para mais informações.