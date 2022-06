A Bracurva, fundada em 2009, é uma empresa dinâmica e com uma equipa jovem, especializada em alumínio e em particular na curvatura e soldadura de alumínio. Com o domínio da soldadura e curvatura do alumínio vem a capacidade de atuar nas mais diversas indústrias, considerando tanto as peças únicas de design como a produção em série para todo o tipo de indústria, desde a alimentar, hoteleira, mobiliário, eletrónica até à automóvel.

E porque faz trabalhos muito diferenciados, os clientes da Bracurva são também diversificados: serralharias civis, de alumínio e inox, carpintarias de caixilharia de alumínio, gabinetes de arquitetura, construtores civis, industrias de produção para o ramo automóvel, mobiliário, elétrico e eletrónico, escultores ou designers.