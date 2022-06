Empresa fundada em 1996, com grande prestigio nacional e internacional. Encontra-se situada no norte do pais, mais especificamente no concelho de Guimarães, permitindo um acesso fácil a canais de distribuição e serviço de apoio online. Por isso deslocamo-nos a sua casa, sem qualquer compromisso para lhe poder demonstrar quais os artigos ou modelos que melhor se adaptam ao vosso espaço, conforme a luz, a cor e outros fatores dependentes. Para mais tarde, quando o trabalho estiver concluído, colocarmos o pretendido. A Cortitaipas tem ideias baseadas na experiência do passado, pelos vastos anos passados, e interpretadas por um olhar contemporâneo. Crescendo com o tempo e espaços relativos. A nossa larga experiência é garantia de qualidade, confiança e satisfação. Com 7 trabalhadores propostos a ajudar no que mais precisa. Propondo aos nossos clientes soluções de confiança, e necessidade. Foi sempre o objetivo da Cortitaipas estabelecer uma grande ligação com o cliente de confiança, daí dispormos produtos de alta qualidade e desenvolvimento Agradecemos desde já a sua confiança!

Serviços Cortinados & Estores Áreas servidas Guimarães Endereço Rua da Gandra N.º1176, Barco, Guimarães

4805-017 Guimarães

Portugal

+351-253574105 www.facebook.com/cortitaipas