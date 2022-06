A LAF Construction Management é uma empresa que atua na prestação de serviços de engenharia civil na área de construção com amplo know-how, que agrega sucessivas atualizações com o mercado à qualidade em seus empreendimentos e/ou projetos. Seu diretor técnico Engenheiro Civil Leonardo Favaretto, membro da Ordem dos Engenheiros de Portugal, já acumula mais 20 anos de experiência em uma gama de obras.

Exercemos as atividades de Consultoria, Gestão de Obra, Execução e Coordenação dos Projetos e Fiscalização de obras.

Somos uma empresa independente que visa o desenvolvimento dos projetos associados à credibilidade, transparência, competência e rigor, qualidade e ética profissional e social, sempre com a missão de privilegiar o interesse do cliente, apoiando-os nas decisões com os mais elevados padrões de informações técnicas.

Conquistar novos parceiros e manter sólida a relação com fornecedores, clientes e a sociedade fazem parte dos objetivos da empresa.

COMPROMETIDOS EM CONSTRUIR VALOR PARA OS NOSSOS CLIENTES