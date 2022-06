Origem, Projecto

A empresa José Manuel Mateus Carvalho, com o nome do seu fundador que é um construtor com vasta experiência em construção.

A zona de intervenção é em Coimbra.

Executamos obras de:

- remodelação, beneficiação e reabilitação simples ou mais profunda com ou sem intervenção estrutural;

- construção de betão armado , alvenaria , estruturas antigas de alvenaria e madeira ,

- obras de construção de raiz.

Temos alvará de Empreiteiros de Obras Particulares. De momento detemos a classe 1, isto é ,podemos fazer obras até 166.000€.

Podemos ser úteis:

reabilitação, renovação, remodelação ou uma alteração da sua moradia, apartamento ou prédio;





Teremos uma grande satisfação e orgulho em poder servi-lo.