Ingles

João Feijó was born in Lisbon in 1963.

He moved to Germany at the age of 11 months where he remained until the age of 12. It was there, for the first time, that he was noticed by his artistic skills, exploring the difficult technique of watercolor.

When he returned to Portugal he started working with Multifaceted Gallery, and since 1984 he began to dedicate exclusively to fine arts.

He degreed in painting, photography and sculpture at A.R.C.O and also drawing at the S.N.B.A.

He also worked with consecrated artists Moreira Aguiar; Vieira Baptista; Gustavo Fernandes and Artur Bual.

A huge part of his work belongs to private and public collections all over the world such as Canada, Germany, Spain, England, Belgium, Brazil, United States, Japan, Macau,

Português

João Feijó nasceu em Lisboa em Abril de 1963.

Iniciou-se na difícil técnica da aguarela em 1975, mas desde 1984, também se dedica a outras técnicas como: Óleo, acrílico, fotografia, carvão, arte-digital e escultura.

Começou a trabalhar com a Galeria Multiface, e desde 1984 que se dedica unicamente às Artes Plásticas.

Frequentou o curso de pintura, fotografia e escultura na A.R.C.O e o de desenho na S.N.B.A.

Trabalhou também em conjunto com artistas de renome: Moreira Aguiar; Vieira Baptista, Gustavo Fernandes e Artur Bual.

Grande parte do seu trabalho encontra-se em colecções particulares, públicas e estatais espalhadas por vários cantos do mundo, nomeadamente no Canadá, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Brasil, Estados Unidos da América, Japão, Macau, China, Tunísia, França, Austrália, Holanda e Angola e no espólio de arte do Vaticano em Itália

Por mais de 18 anos, também foi curador, galerista e diretor, responsável por eventos de arte importantes a nível nacional e internacional.