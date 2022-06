A Plano Crescente é uma empresa especializada na Reabilitação de

Edifícios e no Restauro e Conservação do Património Arquitectónico Construído.Mais que fornecedores sentimo-nos colaboradores dos nossos Clientes com os quais estabelecemos relações fortes de confiança assentes no princípio de lhes prestar um serviço de qualidade que corresponda às suas reais necessidades.

Somos uma equipe jovem, dinâmica e empreendedora, composta por profissionais que conjugam as suas competências técnicas com uma alargada experiência profissional, capaz de garantir as melhores soluções para cada projecto.

A Plano Crescente acredita que o sucesso passa por um sólido compromisso com a qualidade, aliada à flexibilidade e agilidade na resposta às necessidades do Cliente em todas as fases do projecto. Por isso preocupamo-nos não só com os resultados obtidos, mas também com a forma como os atingimos.

O nosso compromisso parte de um triângulo fundamental na relação com os Clientes: Profissionalismo, Qualidade e Preço.

Pense nos seus planos e deixe-os crescer connosco.