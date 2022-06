Os produtos Atlantic Wood, não é mais do que o reflexo natural do nosso posicionamento na fileira florestal. Com matérias-primas de florestas responsáveis (Europa e América do Norte, mas sobretudo portuguesa), sem qualquer aditivação química do seu processo de tratamento assume pois a sua vocação de produto nacional, diferenciado e inovador.

Produtos Atlantic Wood: Revestimentos interiores e exteriores Pinho e Freixo Termo-modificados (decks...) revestimentos; Pavimentos Multilayer (multicamadas); Revestimentos interiores e exteriores