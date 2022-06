Empresa criada em 2007, pela arquitecta Dulce Pereira, nascida na cidade do Porto em Agosto de 1977, com o intuito de se tornar uma referência importante no mercado e poder contribuir de forma positiva para o desenvolvimento da Arquitectura.

Durante 10 anos como colaboradora em dois gabinetes de arquitectura, com início no ano de 1997, adquiriu enorme experiência na execução de projecto, direcção, fiscalização e coordenação de obras. Conta já com inúmeros projectos edificados, desde edifícios uni-familiares, multi-familiares, comércio, restauração e equipamentos hoteleiros.