O espaço físico assume, cada vez mais, um papel importante para a vida das pessoas, onde a estética, o conforto, a ergonomia e a funcionalidade estão intimamente ligadas ao bem estar e a um estilo de vida mais feliz e mais produtivo.

A Indesign está preparada para melhorar a qualidade de vida nos espaços, quer sejam residenciais, turísticos ou comerciais.

Entendemos que a decoração vive de sensações, o mais importante é ter um bom projecto, que será o guia para todos os trabalhos a desenvolver. Neste, teremos a oportunidade de entender todos os elementos (dimensões, proporções, mobiliário, formas, cores, tecidos, textura e iluminação) para que possamos gerar uma combinação coordenada e promover assim as diferentes sensações.

Ao recorrer à nossa ajuda, encontra as melhores soluções e ofertas que o mercado apresenta, o nosso trabalho será planear e antecipar o resultado com recurso a desenhos 3D Full HD, antes mesmo de materializar, conseguindo com isto, gerir o seu orçamento, assegurar a compatibilidade dos artigos em termos de dimensões para que estejam de acordo com o layout e área do espaço a tratar, e incorporar.

Ainda no âmbito do design, mas na vertente de home staging, que se traduz numa das técnicas mais eficazes de promoção imobiliária cujo objectivo é valorizar um imóvel para que este se destaque nos portais imobiliários e desperte o interesse dos compradores. Sabia que com esta metodologia o seu imóvel valoriza na ordem dos 7 a 10%? Este serviço está acessível também para espaços de uso turístico com a mesma finalidade, fazer de um espaço a primeira escolha dos clientes nos portais de divulgação.

Oferecemos outros serviços complementares; design gráfico, web design e promoção imobiliária.

Conheça-nos!