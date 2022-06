NWORKS is a Portuguese company, based in Lisbon, that provides Consulting and Site Supervision services. We work regularly nationwide and are available to collaborate abroad.

NWORKS Core Business is the real estate investor technical support and due diligence through the following scope of services:

Real Estate Market Purchase / Rental Valuation/Appraisal

Property status assessment through diagnostics and SNAG LISTING

Assessment of reconstruction / rehabilitation potential

Design teams’ tender launch and procurement

Management, coordination and projects/designs’ review/revision

Contractors’ tender launch, follow up and review of proposals

Site supervision of the construction works along with financial and quality control.

The commitment to quality and excellence of our services and the final result of the investment have been one of NWORKS's main concerns. Proof of this performance is the value (€ / m2) obtained from investments monitored by NWORKS since the market value assessment phase up until the end of the contract. Contact us for more information.





