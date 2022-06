A MARQUES S.A é uma empresa com larga experiência na área da Construção Civil e Obras Públicas na R.A.A desde 1979, com obras igualmente no continente português e Alemanha.

A “Marques Limitada”, foi constituída pelo engenheiro Primitivo Marques e pela Senhora D. Maria Manuela da Costa Gomes Marques, em 9 de julho de 1979.

A empresa inicia de imediato a sua atividade nos Açores, no âmbito para que foi criada: “construção civil e industrial, obras públicas, projetos e orçamentos”. Na primeira fase, esteve vocacionada para a construção no segmento de mercado de Habitação. Mais tarde consegue obter a confiança da Caixa Geral de Depósitos, avançando para obras de Remodelação e Construção de vários dos seus balcões nos Açores.

Sob o lema “Desejo de Vencer” e com uma marca desenhada na união da figura “casa, como porto seguro”, que de forma conjugada pretende simbolizar “urbanização, cidade”, a MARQUES S.A, tem conseguido estar à altura da sua ambição: edificar casas e urbanizar cidades, há 40 anos.