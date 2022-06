A Global Properties é uma nova empresa que atua na Área da Mediaçao imobiliaria, com a LIcença AMI - 16241 - Oferecemos Serviços e Equipa “à sua medida”, com uma Proximidade única ao Cliente. Somos Profissionais Dinâmicos e com Provas Dadas

Diferenciamo-nos pela Proximidade ao Cliente, pela Flexibilidade, Rapidez na Execução e pela Humanização do processo.