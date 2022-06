O Bairro Deco oferece-lhe uma solução completa para o seu imóvel em termos de decoração de interiores e mobiliários, mas também para a sua qualidade de vida.

Somos uma empresa jovem e motivada para poder satisfazer as necessidades dos nossos clientes.

O projeto em Portugal trata-se de uma extensão do nosso trabalho desenvolvido na Bélgica e França, onde podemos apreender novos conceitos e estilos, mas também conhecer fornecedores e marcas com produtos de qualidade e a preços justos.

O nosso conceito tem em conta três aspectos importantes:

> Ajudamos a economizar o seu dinheiro visto que trabalhamos diretamente com fornecedores e artesãos, podendo assim reduzir o preço do seu projeto. A nossa abordagem tem em conta produtos a preços justos e com excelente qualidade.

> Ajudamos a economizar o seu tempo visto que a partir do momento em que decide o que pretende, gerimos todo o processo da encomenda dos produtos até à sua instalação.

> Elegância e Conforto é importante em todos os nosso projetos visto que o espaço no qual gostaria de viver deve ser elegante e confortável. Por esse motivo, os nossos projetos sempre combinam os dois. Respeitamos os seus gostos e estilos em termos de decoração. Se estiver sem ideias, iremos inspirá-lo a transformar o seu imóvel.

Não hesite em entrar em contato para discutir o seu projeto.