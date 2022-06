A 3M2P é uma empresa cuja actividade principal assenta na construção civil, reconstrução e reabilitação de edifícios.

A visão da empresa 3M2P concretiza-se no crescimento de forma sustentável e qualificada, mantendo sempre o nível de excelência que lhe é característico. Os nossos objectivos são:

• A empresa pretende posicionar-se como empresa referência para a execução de obras de reabilitação urbana.

• A empresa empenha-se em reforçar as metodologias de trabalho que lhe têm permitido executar intervenções projectadas por nomes reconhecidos na Arquitectura Portuguesa.

• A empresa objectiva aumentar as suas capacidades na execução de trabalhos de Artes e Ofícios tradicionais, através da evolução das competências dos nossos recursos humanos.

• Evoluir em inovação e tecnologia estimulando as parcerias que mantem com as Universidades e com os institutos de investigação.