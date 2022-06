A ASO, Alberto Silva Oliveira Lda, é uma empresa familiar dedicada ao comércio de materiais cerâmicos e sanitários.A empresa foi criada há mais de 37 anos numa garagem em Fiães. Em 1989 abrimos um showroom com 400m2 e 3.000 m2 de armazém.Com o crescimento da empresa alargamos a nossa localização para Espinho com um showroom com 150m2, cuja loja foi totalmente renovada recentemente.Apostamos na evolução e melhoria contínua dos serviços e produtos que proporcionamos. Contamos com uma equipa de colaboradores formados para o aconselhar e esclarecer de acordo com o que o cliente pretende.Comercializamos para Portugal Continental, ilhas, Europa, mercado comunitário e intercomunitário.Somos PME líder desde 2014.