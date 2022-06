Oferecemos uma vasta gama de Portões seccionados de garagem, Portões de batente de alumínio, Portões de correr de alumínio, Barreiras mecânicas e Automatismos para portões seccionados, automatismos para portões basculantes, automatismos para portões de correr, automatismos para portões de batente fabricados exclusivamente em Portugal, que respeitam todas as normas de segurança e todas as normas legais em vigor.

Fablift lider em fabricação e instalação de molas para portões seccionados de garagem, garantimos stock e instalação de molas 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Garantimos peças de substituição (motores, molas, cabos de aço, placas de controle, placas receptoras, painéis seccionados) em stock permanente para rápida e eficiente intervenção de reparação.

Contamos com um serviço profissional de instalação, manutenção e assistência técnica para portões e automatismos 24 horas por dia, 365 dias por ano, fins de semana e feriados. Dispomos de veículos equipados e técnicos altamente qualificados em todo o Distrito de Lisboa para solucionar qualquer tipo de avaria no seu portão ou automatismo com máxima eficiência e rapidez.

Realizamos contratos de manutenção que permitem prolongar a vida útil dos seus portões e automatismos através de revisões periódicas preventivas.

A importância da segurança em portões manuais ou automáticos:

Todos os nossos portões de garagem estão em conformidade com os atuais regulamentos de segurança europeus e são entregues com uma etiqueta de marcação CE. Se o portão da garagem da sua casa, condomínio ou empresa não obedece aos regulamentos, nós a adaptamos para evitar avarias e acidentes.

Instalação e manutenção de portões:

Temos vasta experiência na instalação, assistência e manutenção de qualquer tipo de portão. Realizamos manutenções periódicas para verificar se todos os mecanismos do seu portão funcionam em perfeito estado e com máxima segurança. A manutenção correta torna-se essencial para manter o bom e correto funcionamento do seu portão.

Realizamos Assistência 24 Horas a portões e automatismos de marca Roger Technology, Motorline, Sommer, Hormann, Ditec, Lift Master, Came, Nice, BFT, Erreka, Proteco, Beninca, Move, Life, Genius, Key, King Gates, GlobMatic, Pujol, entre mais

Contacte-nos a qualquer hora, temos ao seu dispor varias soluções de automatização para qualquer tipo de portão e barreiras mecânicas, e técnicos que o poderão auxiliar na seleção mais adequada. ​