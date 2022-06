Por definição, Vector, em Geometria é um segmento de reta orientado, no qual se distinguem uma origem e uma extremidade. Definimo-nos como tal. Como um sistema de disseminação de ideias e formas de observar a envolvente, onde o ponto de partida assume, em si, a trajectória da transformação. Somos uma equipa jovem, de espirito e postura, com vontade de apresentar uma nova forma de olhar o espaço. Contemporânea e sustentável, adaptada e adaptável, será assim um novo caminho para executar Arquitetura.

Com muita experiência em reabilitação e reconversão urbana apresentamos soluções que podem assumir a postura de "chave na mão" no projecto, decoração e Design de espaços comerciais, habitação e Hotelaria desde do projecto ao conceito até ao fornecimento e implementação do negócio.