Offiskill é uma marca de mobiliário home office para smartworkers que pretendem um escritório moderno e minimalista sem abdicar de conforto e sofisticação. Trabalhar em casa é cada vez mais uma realidade e o mobiliário pode ter um grande impacto na produtividade e bem-estar dos profissionais que optam por aderir a esta tendência.

Ergonomia, organização e conforto são conceitos explorados pela marca para potenciar formas de trabalho mais flexíveis, saudáveis e inclusivas. As peças respondem às exigências de conceitos de smartworking, trabalho remoto ou teletrabalho e pretendem contribuir para aumentar a autonomia e flexibilidade de horário dos seus utilizadores.

Freelancers, empreendedores, gestores, empresários, são muitos os profissionais que, diariamente, encontram no trabalho remoto a realização pessoal e profissional porque conseguem conciliar trabalho e família, reduzir o stress, ganhar liberdade, poupar e investir na carreira.

Eduardo Noronha, designer da coleção, caracteriza este mobiliário como “personalizado, aberto e simples.” Toda as peças são construídas em chapa metálica fina recortadas com tecnologia laser que integram cortiça natural no revestimento ou na base. Os artigos são vendidos exclusivamente na loja online OFFISKILL e não requerem qualquer tipo de montagem pelo cliente porque são enviados já montados.

A Offiskill é para smartworkers.