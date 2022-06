Exmos(as). Senhores(as). Somos uma empresa dedicada a produção e comercialização de produtos para segurança de espaços públicos e privados. Os nossos serviços abrange trabalhos serralharia com qualidade e eficiência. Do nosso Portifólio fazem parte os seguintes produtos com respetivos serviços de montagem.•GRADES LAGARTA•GRADES DE ENROLAR•PORTAS AUTOMÁTICAS VIDRO•PORTAS DE SEGURANÇA•PORTAS ENROLAR•PORTÕES SECCIONADOS•PORTAS DE FOLE•PORTAS RÁPIDAS INDUSTRIAIS•PORTAS CORTA-FOGO•AUTOMATISMOS•SERRALHARIA•JANELAS EM PVC E ALUMÍNIO E ESTORES. Todos os nossos produtos são feitos a medidas e respeitando as necessidades específicas dos clientes e utilizando tecnologia de instalação e montagem, que confere segurança e conforto ao utilizador final. Somos conhecidos por apresentarmos soluções rápidas, simples e eficientes para diferentes pedidos que surgem. Temos uma gama variada de produtos, marcas e serviços para poder responder as necessidade dos nossos clientes. Com os nossos melhores cumprimentos, À Gerencia.