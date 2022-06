A MEGABOX é desde 2003 representante exclusiva das mais prestigiadas marcas de design da Europa. Apresentamos soluções na área do equipamento sanitário, cozinhas, closets e revestimentos.

Com o crescimento exponencial no território português das marcas por nós representadas, decidimos abrir dois Showrooms com o objetivo de oferecer uma solução integrada. Assim, reunimos em um só serviço todas as vertentes que um projeto pode exigir. Tudo isto, porque sempre foi uma grande preocupação da MEGABOX fornecer o melhor serviço aos seus clientes.

Visite os nossos showrooms em Lisboa ou no Algarve e conheça a nossa equipa! Os Designers e Comerciais da MEGABOX irão ajudá-lo com as melhores soluções.

Faça do seu projeto uma realidade.